مصر وبريطانيا تبحثان المستجدات العسكرية بليبيا ومكافحة الإرهاب

القاهرة (وكالات)

بحثت مصر وبريطانيا، أمس، تعزيز التعاون العسكري بين الدولتين وآخر المستجدات العسكرية في ليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد مع وزير القوات المسلحة البريطانية وعضو البرلمان جيمس هيبي لمناقشة سبل تعزيز أواصر علاقات التعاون العسكري البريطاني - المصري.

يأتي هذا الاجتماع كجزء من زيارة الوزير البريطاني الرسمية الحالية إلى مصر.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آخر المستجدات العسكرية في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط والحرب على الإرهاب وفرص التدريب المشتركة.

ورافق الوزير في اللقاء كل من السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدمز.

وهذه الزيارة المهمة هي الثانية لكبار الوزراء العسكريين عقب الزيارة الناجحة لوزير القوات المسلحة البريطانية السابق في يونيو 2019. وتعليقاً على الزيارة، قال الوزير هيبي: «لقد سعدت بلقاء الفريق محمد فريد لمناقشة كيفية زيادة تعميق شراكتنا وتعاوننا الحاليين، فهناك التحديات المشتركة التي يمكن للمملكة المتحدة ومصر العمل معاً للتصدي لها: مثل ضمان استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، وتوفير فرصة تحقيق السلام ومكافحة آفة الإرهاب، وهذا ما نحتاج إليه تماماً: تبادل الأفكار والخبرات والقدرات بين بلدينا، وأتطلع إلى مزيد من التطورات في المستقبل».

من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر جيفري آدمز: «إن زيارة وزير القوات المسلحة تمثل دلالة واضحة على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة للتعاون الدفاعي الثنائي بين بلدينا، المملكة المتحدة مستعدة لتعزيز شراكتنا مع أصدقائنا ونظرائنا المصريين، والعمل معاً من أجل مواجهة التحديات المشتركة ببراعة وخبرة وتركيز استراتيجي على القضايا المهمة».