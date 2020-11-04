تدريب بحري مصري فرنسي عابر في «المتوسط»

القاهرة (وكالات)

نفّذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية «طابا» والفرقاطة الفرنسية «JEAN BART»، في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان له أمس، بأن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة، والتدريب على تقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح وسيناريوهات التعامل معها، بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع تهديدات جوية معينة متمثلة في صد هجوم جوي نفذته مقاتلات «إف 16» المصرية.