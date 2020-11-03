فرنسا: تراجع إصابات كورونا اليومية وارتفاع كبير في الوفيات

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً في الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.

وبلغ العدد اليومي للوفيات، بين الاثنين والثلاثاء، جراء مرض كوفيد-19، 854 وفاة. وهو أعلى عدد للوفيات اليومية جراء الفيروس في فرنسا منذ 15 أبريل الماضي.

ويزيد عدد الوفيات المسجلة الثلاثاء بالضعف على تلك التي أحصيت يوم الاثنين وهو 416.

أما عدد الإصابات الجديدة المسجلة الثلاثاء، فبلغ 36330 إصابة. وهو ما يقل بكثير عن الرقم القياسي الذي سجل يوم الاثنين وبلغ 52518 حالة.

ووصل العددي الإجمالي للوفيات جراء المرض في فرنسا إلى 38289 حالة.

بينما بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة مليونا و502763 حالة وهو خامس أعلى عدد مسجل في العالم.

وأعادت فرنسا، الأسبوع الماضي، فرض إجراءات عزل وقيدت الحركة وأغلقت المتاجر غير الضرورية في محاولة لوقف الموجة الثانية من تفشي الفيروس. لكن لا يتوقع أن تسفر تلك الإجراءات عن نتائج إيجابية إلا بعد أسبوعين على الأقل من تطبيقها.