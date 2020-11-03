ترامب: من حق الأميركيين معرفة اسم رئيسهم يوم الانتخاب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامبن اليوم الثلاثاء، إن "من حق الأميركيين أن يعرفوا اسم الفائز" بالانتخابات الرئاسية في يوم الاقتراع.

وخلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن، صرح الرئيس الجمهوري، المرشح الساعي للفوز بولاية ثانية "من حقنا أن نعرف الفائز في الثالث من نوفمبر".

وأدلى أكثر من 100 مليون أميركي بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء. كما أن لجوء مزيد من الأميركيين إلى التصويت عبر البريد قد يؤخر فرز الأصوات وبالتالي يؤجل إعلان النتيجة.

وأظهر التعداد، الذي أجرته جامعة فلوريدا، أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا، اليوم الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المئة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقماً قياسياً هذا العام بسبب وباء كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقبل أربعة أعوام، أدلى 57 مليون ناخب ببطاقاتهم الانتخابية في تصويت مبكر، بحسب موقع «يو اس ايلكشن اسيستنس كوميشن».

وفي ولاية تكساس، يتجاوز عدد من قاموا بتصويت مبكر هذا العام العدد الإجمالي لسكان الولاية الذين اقترعوا في 2016.