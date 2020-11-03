استمرار ارتفاع إصابات ووفيات «كورونا» اليومية في إيطاليا

واصلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه، اليوم الثلاثاء، في الارتفاع في إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إن البلاد سجلت 353 وفاة لها علاقة بمرض كوفيد - 19، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ السادس من مايو الماضي. وتمثل هذه الحصيلة اليومية زيادة معتبرة مقارنة ب233 وفاة سجلتها إيطاليا أمس الاثنين.

كما أحصت السلطات الصحية الإيطالية، 28244 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفاعاً من 22253 حالة أمس الاثنين.

تأتي هذه الزيادة رغم الإجراءات التقييدية التي فرضتها الحكومة قبل أسابيع لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

وإيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً بالوباء.

وقالت تقارير، إن روما قد تتخذ إجراءات تقييدية أكثر صرامة شبيهة بتلك التي فرضتها خلال الموجة الأولى من الوباء في الربيع.