دعوات أميركية لانتظار فرز الأصوات قبل إعلان الفوز بالرئاسة

دعا مسؤولان أميركيان رفيعان، اليوم الثلاثاء، حملتي المرشحين للرئاسة إلى انتظار الانتهاء من فرز الأصوات قبل إعلان الفوز بالرئاسة.

وحث تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأميركي على التحلي بالصبر وعدم التسرع في إعلان الفوز.

وقال المسؤول الأمني الأميركي الرفيع، إن «على الناخبين التحلي بالصبر خلال انتظار نتيجة انتخابات هذا العام».

وأضاف «من المهم الإدراك أن هذه العملية قد تتطلب وقتاً».

وذكرت تقارير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المرشح لفترة رئاسية ثانية، أبلغ مقربين أنه سيعلن فوزه في ساعة متأخرة، مساء اليوم الثلاثاء، في حال بدا أنه يتقدم نتيجة الانتخابات، علما بأنه نفى تلك المزاعم.

وقال مسؤولون في العديد من الولايات، إن فرز الأعداد الكبيرة من بطاقات التصويت البريدي يمكن أن يستغرق يوماً إضافياً وربما ثلاثة أيام.

وذكر وولف، في لقاء صحفي، أن منظومات الانتخابات الأميركية تبقى «مقاومة» رغم محاولات دول أجنبية قرصتنها والحصول على معلومات خاصة بالناخبين.

وقال وولف «ليس لدينا ما يشير إلى نجاح لاعب أجنبي في إضعاف الأصوات الفعلية في هذه الانتخابات أو التأثير عليها. لكننا نلتزم الحذر الشديد».

من جهته، قال كريس كريبز، رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية المكلفة أمن الانتخابات، «أطلب من جميع الأميركيين التحلي بالصبر، والتعاطي مع جميع الادعاءات المثيرة وغير المؤكدة بتشكيك».

وأعرب كريبز عن ثقته بأن نتائج الانتخابات، التي لن تبدأ بالظهور قبل مساء الثلاثاء، ستكون في مأمن.

لكنه حذر من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت كي يحاول أشخاص عرقلة الانتخابات، أو لحدوث أعطال في تكنولوجيا التصويت.

وقال كريبز «قد تكون هناك فعاليات أو أنشطة أو جهود أخرى للتدخل وتقويض الثقة بالانتخابات».

وأضاف

وأدلى أكثر من مئة مليون أميركي بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء.

وأظهر التعداد، الذي أجرته جامعة فلوريدا، أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا، اليوم الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المئة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقبل أربعة أعوام، أدلى 57 مليون ناخب ببطاقاتهم الانتخابية في تصويت مبكر، بحسب موقع «يو اس ايلكشن اسيستنس كوميشن».

وفي ولاية تكساس، يتجاوز عدد من قاموا بتصويت مبكر هذا العام العدد الإجمالي لسكان الولاية الذين اقترعوا في 2016.