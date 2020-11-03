بريطانيا ترفع مستوى التحذير من وقوع عمل إرهابي

رفعت أجهزة الأمن البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى «خطير»، مستوى التحذير في وقوع عمل إرهابي.

وقالت الاستخبارات الداخلية البريطانية «ام آي 5» إن التحذير كان عند مستوى «فعلي» منذ نوفمبر 2019. وحين يتم رفعه إلى «خطير»، وهو المستوى الرابع ضمن خمسة مستويات، فهذا يعني أن وقوع هجوم إرهابي بات «مرجحاً جداً».

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل "هذا تدبير احترازي ولا يتعلق بأي تهديد معين".

وأضافت على تويتر "على الناس أن يواصلوا التزام الحيطة وإبلاغ الشرطة عن أي نشاط مشبوه".

يأتي هذا التحذير بعد اعتداء إرهابي في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الاثنين، أودى بحياة أربعة أشخاص. فقد أطلق شاب النار في وسط فيينا فقتل أشخاصاً وأصاب آخرين قبل أن تقتله الشرطة.

وفي 29 أكتوبر، أقدم شاب تونسي وفد قبل فترة قصيرة إلى أوروبا، على قتل ثلاثة أشخاص طعنا بالسكين في كاتدرائية نيس بجنوب شرق فرنسا. وقبل ذلك في 16 أكتوبر، قتل شاب شيشاني معلماً في منطقة باريس.