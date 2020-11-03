الرئيس الجزائري يواصل علاجه من فيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس عبدالمجيد تبون يواصل علاجه في ألمانيا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان الرئاسة "يُواصل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد".

وتابع البيان "يُطمئن الطاقم الطبّي بأنّ السيّد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

ونقل تبون، الأربعاء الماضي، إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية معمقة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة آنذاك.

قبل نقله إلى ألمانيا، أدخل الرئيس الجزائري إلى مستشفى عسكري في العاصمة الجزائر.

كان الرئيس تبون (74 عاما)، أعلن قبل ذلك بأيام، أنه دخل في حجر منزلي بعد ثبوت إصابة موظفين في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا كان قد خالطهم.