السعودية تدين هجوم فيينا الإرهابي

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية - في بيان صدر اليوم - عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية النمسا في اتخاذها لجميع الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها كافة.

وتقدمت الوزارة بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعباً، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.