النمسا تعتقل 14 شخصاً على خلفية هجوم فيينا

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت 14 شخصاً في إطار تحقيقاتها على خلفية عملية إطلاق النار في فيينا.

وأكد نيهامر، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون النمساوي "نُفّذت 18 عملية دهم في فيينا و(ولاية) النمسا السفلى واعتقل 14 شخصاً".

وأضاف الوزير أنه لا توجد أدلة، حتى الآن، على أن الهجوم الدامي الذي وقع وسط العاصمة فيينا نُفّذه أكثر من مهاجم واحد.

وأوضح أن المواد المصوّرة، التي اطلعت عليها الشرطة "لا تظهر، في الوقت الحالي، أي أدلة على وجود مهاجم ثان".

وأعلنت السلطات النمساوية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن منفذ الهجوم الذي وقع مساء الاثنين وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل قبل أن ترديه الشرطة، يحمل الجنسيتين النمساوية والمقدونية الشمالية.

وقع "الهجوم الإرهابي"، بحسب المستشار سيباستيان كورتز مساء الاثنين، في قلب العاصمة النمساوية قرب كنيس يهودي ودار الأوبرا.

وأوضح وزير الداخلية النمساوي أن منفذ الهجوم، البالغ من العمر 20 عاماً، سبق أن أدين العام الماضي بجريمة إرهابية لمحاولة السفر إلى سوريا.

وقال نيهامر لوكالة "أبا" الإخبارية إن هذا المهاجم، الذي قتل برصاص الشرطة بعد إطلاقه النار على المارة، كان من أنصار تنظيم داعش الإرهابي.

ويبحث المحققون حالياً عن مشتبه بهم آخرين محتملين شاركوا في الهجوم.