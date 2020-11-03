ترامب متفائل بإمكانية الفوز بانتخابات الرئاسة الأميركية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بإمكانية الفوز بانتخابات الرئاسة.

جاءت تصريحات ترامب مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأميركيين.

وتوقع الرئيس الجمهوري أن يحقق انتصارات كبيرة في ولايات رئيسية مثل فلوريدا وأريزونا.

لكنه أكد أنه لن «يعبث» عبر إعلان فوزه قبل الأوان.

وقال ترامب لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية التلفزيونية الأميركية، خلال مقابلة عبر الهاتف: «يراودنا شعور جيد للغاية».

وأضاف، وهو يعدد الولايات الحاسمة بالنسبة للانتخابات: «نعتقد أننا نحقق فوزاً كبيراً جداً في تكساس وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا وفي كل مكان».

وندد ترامب، الذي تشير معظم استطلاعات الرأي إلى تخلّفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن، بالإعلام «المتحيّز» واليسار «المتشدد»، بينما كرر المسائل الأساسية التي ركّز عليها، في إطار دفاعه عن ضرورة إعادة انتخابه لتولي السلطة لأربع سنوات إضافية.

واعتبر أن التأخر في فرز ملايين الأصوات، التي أرسلت عبر البريد بحلول الأربعاء، أمر «فظيع» و«خطير».