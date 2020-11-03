ارتفاع قتلى الهجوم على جامعة كابول إلى 35

قال مصدران أفغانيان، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة وفيات الهجوم الذي استهدف جامعة كابول، أمس الاثنين، ارتفع إلى 35 على الأقل.

واقتحم مسلحون جامعة كابول، أمس الاثنين، في ثاني هجوم على مؤسسة تعليمية بالعاصمة خلال أكثر من أسبوع بقليل. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجومين.

وأضاف المصدران أن معظم القتلى من الطلبة، فيما أُصيب حوالي 50 شخصاً في الهجوم، بعضهم تعرض لكسور في الأطراف أثناء القفز من النوافذ للهرب من طلقات الرصاص.

ولا تزال الحصيلة الرسمية عند 22 قتيلاً و27 جريحاً، بحسب وزارة الداخلية.

وأعلنت أفغانستان، اليوم الثلاثاء، حداداً على أرواح الضحايا مع تنكيس الأعلام.

وتجمع حوالي 100 طالب خارج الجامعة تعبيراً عن الاحتجاج.

ونفت طالبان ضلوعها في الهجوم، الذي جاء بعد انفجار وقع الشهر الماضي في مركز تعليمي وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطلبة.

ولكن بعض مسؤولي الحكومة الأفغانية، ومن بينهم أمر الله صالح النائب الأول للرئيس، اتهموا حركة طالبان بالضلوع في الانفجار.