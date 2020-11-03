السعودية تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5456 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 473 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 348 ألفاً و 510 حالات.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 481 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 335 ألفاً و153.