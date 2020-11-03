النمسا تطلب معلومات من مقدونيا عن منفذ هجوم فيينا



أكدت وزارة الداخلية في مقدونيا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن النمسا طلبت معلومات عن منفذ هجوم فيينا الذي كان يحمل جواز سفر يعود لهذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، حسبما أفادت محطة «إيه 1» الإذاعية.

ونقلت المحطة عن الوزارة القول إن «الشرطة النمساوية طلبت، من خلال الشرطة الأوروبية (يوروبول)، التعاون ومعلومات ذات صلة بهذه القضية، ويتعامل مع المسألة قطاع التعاون الشرطي الدولي» بالوزارة.

وصرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر بأن منفذ هجوم فيينا، الذي لقي حتفه برصاص قوات الأمن مساء أمس عقب الهجوم، كان يحمل جنسية كل من النمسا ومقدونيا الشمالية.

وأضاف الوزير أن الشرطة داهمت 15 منزلاً واعتقلت عدة أشخاص على صلة بمنفذ الهجوم.



