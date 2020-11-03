الكويت تسجل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 789.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل787 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 128 ألفاً و80 حالة .

وأشار المتحدث إلى وجود 110 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 694 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 119 ألفاً و80 حالة.