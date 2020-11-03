مستشار النمسا يتعهد باستخدام كل السبل لملاحقة منفذي هجوم فيينا

تعهد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، باستخدام كل السبل الممكنة لملاحقة الضالعين في هجوم فيينا وتقديمهم للعدالة، قائلاً إنه لا مكان للتطرف في بلاده.

وقال: «سنتعقب هؤلاء الناس بكل السبل المتاحة. سنلاحق الجناة ومن يقفون خلفهم».

وقُتل رجل وامرأة وشاب من المارة ونادلة، فيما وصفه كورتس بأنها «جريمة قتل بدم بارد».