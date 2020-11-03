تعهد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، باستخدام كل السبل الممكنة لملاحقة الضالعين في هجوم فيينا وتقديمهم للعدالة، قائلاً إنه لا مكان للتطرف في بلاده.
وقال: «سنتعقب هؤلاء الناس بكل السبل المتاحة. سنلاحق الجناة ومن يقفون خلفهم».
وقُتل رجل وامرأة وشاب من المارة ونادلة، فيما وصفه كورتس بأنها «جريمة قتل بدم بارد». 