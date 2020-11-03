النمسا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا هجوم فيينا

أعلنت الحكومة النمساوية الحداد ثلاثة أيام في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، ومشتبه به.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس قبل اجتماع لمجلس الوزراء "أفكارنا وقلوبنا مع الضحايا والمصابين وعائلاتهم في هذه الساعات الصعبة للغاية بالنسبة لجمهورية النمسا".

ويستمر الحداد حتى يوم الخميس.

وكانت الشرطة أعلنت أن عددا من المسلحين أطلقوا النار في شارع بوسط فيينا، الساعة الثامنة تقريبا مساء أمس الاثنين، وأن أعيرة نارية أطلقت في ستة مواقع مختلفة.

وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة 15 شخصا، بينهم رجل شرطة.