باكستان تسجل 1167 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 6849 حالة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات تسجيل 1167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 336 ألفاً و 260 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة نيشن الباكستانية.

وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و514 ألفاً و827 اختباراً للفيروس، و 27 ألفاً و984 اختباراً في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 315 ألفاً و446 من المصابين، فيما لا يزال 728 مريضاً في حالة خطيرة.