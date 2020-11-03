أول إعلان لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية

جرى الاعلان عن أول نتائج للانتخابات الرئاسية الأميركية في قريتي ديكسفيل نوتش وميلزفيلد في ولاية نيو هامبشاير.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بجميع الخمسة أصوات في قرية ديكسفيل نوتش. في حين حصل الرئيس الحالي دونالد ترامب على أغلبية تقدر بـ 16 صوتا في ميلزفيلد، في حين صوت خمسة أشخاص لصالح بايدن.

وكانت مراكز الاقتراع في القريتين، الواقعتين بالقرب من الحدود الكندية قد فتحت أبوابها في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش)، حيث حافظت القريتان على هذا التقليد منذ عام 1960 على الرغم من أزمة فيروس كورونا هذا العام.