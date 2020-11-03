ميركل تدين الهجوم الإرهابي الذي شهدته فيينا



أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تضامن بلادها مع النمسا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا، أمس الاثنين.

وقالت ميركل، بحسب ما جاء في بيان على موقع «تويتر»، للمتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، اليوم الثلاثاء: «نحن- الألمان- نقف إلى جانب أصدقائنا النمساويين بتعاطف وتضامن»، مضيفاً إلى تعاطف ميركل مع سكان فيينا وقوات الأمن هناك في ظل «هذه الساعات العصيبة».

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن تعاطف ميركل يسري لذوي الضحايا، وأنها تأمل في الشفاء التام للمصابين.

وكتب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر تويتر: «لن نفسح مجالاً للكراهية التي من شأنها أن تقسم مجتمعاتنا».