الأزهر يدين الهجوم الإرهابي في فيينا



دان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي حدثت خلال الساعات الماضية في أماكن متفرقة من العاصمة النمساوية فيينا.

وشدد الأزهر في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، على أن «قتل نفس واحدة هو قتل للإنسانية جمعاء، وحق الإنسان في الحياة من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والقوانين».

وناشد البيان كافة الهيئات والمؤسسات الدولية أن تقف صفاً واحداً في وجه الإرهاب، وأن «يتضامن الجميع من أجل نشر السلام في ربوع العالم ودحض العنف والكراهية».

وتقدم شيخ الأزهر بـ «خالص العزاء إلى دولة النمسا، قيادة وشعباً، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين»، داعياً المولى أن يخلص العالم من خطر الإرهاب وشروره، وأن ينعم جميع البشر بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

وكان وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته فيينا أمس إلى أربعة قتلى، وأن منفذه كان من المتعاطفين مع تنظيم «داعش» الإرهابي، ولقي المهاجم حتفه برصاص رجال الأمن.



