روسيا تسجل 355 وفاة و18648 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 355 وفاة و18648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن المركز الروسي لمكافحة الجائحة، تجاوز بذلك إجمالي المصابين المليون و673 ألف حالة، توفيت منها 28828 حالة.

وتماثل 15331 شخصا للشفاء منذ أمس، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و251 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.



