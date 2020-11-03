إعادة انتخاب الرئيس الحسن واتارا لولاية ثالثة في ساحل العاج

أعلنت لجنة الانتخابات في كوت ديفوار اليوم الثلاثاء، إعادة انتخاب رئيس البلاد، الحسن واتارا، لولاية ثالثة بأغلبية ساحقة بلغت نسبتها أكثر من 27ر94 بالمئة من الأصوات.

وقالت اللجنة إن منافسي واتارا، الرئيسيين، كونان بيدي وباسكال أفي نجيسان، حصلا على 66ر1 بالمئة و99ر0 بالمئة من الأصوات، على التوالي.

ويقول السياسيان المعارضان إن سعي واتارا للحصول على ولاية ثالثة، هو أمر غير دستوري، وطلبا من مؤيديهما مقاطعة الانتخابات التي جرت يوم السبت 31 من أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، حصل المرشح المستقل، كونان كواديو بيرتين، على 99ر1 بالمئة من الأصوات.

وحددت اللجنة الانتخابية نسبة إقبال الناخبين على التصويت بـ 9ر53 بالمئة، بينما مازال يتعين على المجلس الدستوري تأكيد تلك النتائج.