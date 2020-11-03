بوتين يندد بهجوم فيينا ويؤكد تضامنه مع النمسا

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بالهجمات التي شهدتها العاصمة النمساوية فيينا وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وقال إن موسكو على استعداد لتعزيز التعاون مع النمسا لمكافحة الإرهاب.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين بعث برسالة للمستشار النمساوي زيباستيان كورتس، وصف فيها الهجوم بأنه "جريمة بشعة ومروعة".

وانتشر المئات من أفراد الشرطة في أنحاء فيننا اليوم بحثا عن المسؤولين عن الهجوم بعد الواقعة التي وصفها وزير في الحكومة بأنها هجوم "إرهابي".