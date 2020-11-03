ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فيينا إلى 4 قتلى

صرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، لوكالة الأنباء النمساوية، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته فيينا أمس إلى أربعة قتلى.

يأتي هذا بعدما لقيت سيدة أخرى، ما بين الأربعينات و الخمسينات من العمر، حتفها في مستشفى بفيينا. وكان نيهامر قال إن الهجوم الذي وقع في وسط فيينا أمس كان منفذه من المتعاطفين مع تنظيم داعش. ولقي المهاجم حتفه برصاص رجال الأمن.