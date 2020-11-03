ترامب في آخر تجمع انتخابي: أتوقع "فوزاً رائعاً"

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الإثنين الثلاثاء "فوزا رائعا جديدا"، في آخر تجمع من حملته الانتخابية عقده في غراند رابيدز بولاية ميشيغن، قبل بضع ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وقال مخاطبا حشدا غفيرا من الأنصار "غدا سنصنع التاريخ مرة جديدة"، ساخرا من خصمه الديموقراطي جو بايدن. وكان ترامب ختم حملته في انتخابات 2016 ايضا في غراند رابيدز قبل أن يفوز على هيلاري كلينتون، وقال مساء الإثنين قبيل وصوله إلى ميشيغن "سنقوم بالأمر ذاته".