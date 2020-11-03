الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابول

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول في جمهورية أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأعرب معاليه، عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان، في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأكد الأمين العام على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.