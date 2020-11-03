ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بحر إيجه إلى 100 قتيل

وصل عدد قتلى الزلزال الذي وقع في بحر إيجه يوم الجمعة إلى مئة بعد أن أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن 98 شخصا توفوا جرائه في مدينة إزمير بغرب تركيا.

وقالت السلطات إن صبيين لقيا حتفهما أيضا على جزيرة ساموس اليونانية.

وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في زلزال بتركيا منذ ما يقرب من عشر سنوات.