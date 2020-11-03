إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 46.62 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 46.62 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و201057 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة: الولايات المتحدة 231098 9243694 الهند 122607 8229313 البرازيل 160074 5545705 روسيا 28473 1655038 فرنسا 37019 1413915 إسبانيا 35878 1185678 الأرجنتين 31140 1173533 كولومبيا 31515 1083321 المملكة المتحدة 46555 1011660 المكسيك 91895 929392.