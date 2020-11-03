كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي يدينون هجوم فيينا الإرهابي

أدان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارل ميشيل الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط فيينا ووصفه بأنه "اعتداء جبان على الحياة والقيم الإنسانية".

وأعرب ميشيل في تغريدة عبر تويتر عن تعاطفه مع الضحايا والشعب النمساوي "في أعقاب هجوم الليلة المروع"، وقال إن أوروبا تقف مع النمسا.

وقال جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر إن الهجوم كان "عمل جبان من أعمال العنف والكراهية".

ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتضامن الأوروبي مع النمسا وكتبت على تويتر "نحن أقوى من الكراهية والإرهاب".