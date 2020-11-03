قبيل الانتخابات.. بايدن وترامب يتأهبان لمعركة قضائية محتملة

يدلي ملايين الناخبين الأميركيين بأصواتهم في انتخابات رئاسية يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطي جو بايدن الذي تتوقّع استطلاعات الرأي فوزه.

وأقدم الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يوم الاثنين لكسب الأصوات في ولايات تشهد منافسة حامية الوطيس بينهما، في حين تستعد حملتاهما لنزاعات بعد التصويت ربما تطيل أمد الانتخابات الرئاسية.

وقال جاستن كلارك نائب مدير حملته إن الحملة ستقاوم أي محاولة من جانب الديمقراطيين لعدم الالتزام بالمهلة الزمنية لتلقي وإحصاء الأصوات في الولايات.

وخلال مؤتمر انتخابي في سكرانتون بولاية بنسلفانيا حذر ترامب من أن خطط الولايات لإحصاء الأصوات التي ترد عبر البريد بعد يوم الانتخاب بما يصل لثلاثة أيام ستمثل "وضعا خطيرا".

كانت المحكمة الأمريكية العليا قد رفضت الشهر الماضي طعنا من الجمهوريين في تلك السياسة، لكنها قد تعاود نظر النزاع بعد الانتخابات التي ستجري اليوم الثلاثاء.

وفي حديث للصحفيين يوم الاثنين، أعادت جنيفر أومالي ديلون مديرة حملة بايدن إلى الأذهان أن الانتهاء من فرز الأصوات في الولايات كان يتطلب عادة وقتا بعد ليلة الانتخاب.

وقد أثارت الانتخابات موجة غير مسبوقة من الدعاوى القضائية تتعلق بتعديل قواعد التصويت في ضوء جائحة كوفيد-19.

وحشد الجانبان جيوشا من المحامين تأهبا لمعارك ما بعد الانتخاب.

ورفض قاض اتحادي في ولاية تكساس يوم الاثنين محاولة من جانب الجمهوريين لاستبعاد حوالي 127 ألف صوت تم الإدلاء بها في مواقع للتصويت الإلكتروني بينما الناخب في سيارته في منطقة هيوستن.



وقال ترامب أمام حشد في سكرانتون "التصويت لبايدن يعني التصويت للإغلاق والبؤس وفقد العمل".

وفي بيتسبرج، قال بايدن لمناصريه إن مستقبل البلاد في أيديهم.

وقال "عندما تصوت أمريكا، يُسمع صوت أمريكا. وعندما يُسمع صوت أمريكا، ستكون الرسالة عالية وواضحة: آن الأوان لأن يحزم دونالد ترامب أمتعته ويعود لداره".

وعلى الرغم من استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم بايدن على مستوى البلاد ككل، يتقارب السباق في الولايات المتأرجحة على نحو قد يسمح لترامب بجمع 270 صوتا هي اللازمة للفوز في المجمع الانتخابي الذي تحدد أصواته المرشح الفائز.



