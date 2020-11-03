عمدة فيينا: وفاة الضحية الثانية بعد الهجوم الإرهابي

لقي شخص ثان حتفه في أعقاب هجوم إرهابي في فيينا، حسبما قال عمدة العاصمة النمساوية مايكل لودفيج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف لودفينج أن الضحية الثانية هي امرأة ولقيت حتفها بالمستشفى متأثرة بجراحها.

وقال إن المهاجم الذي قُتل في وقت سابق بالرصاص لم يكن يرتدي حزاما ناسفا ، بل حزام وهمي، مضيفا أن هذا لا يزال قيد التحقيق.

وأوضح أن المهاجم كان يحمل بندقية طويلة ومسدسا ومنجلا. ولا تزال الشرطة تتحقق من هوية المهاجم.