الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمال تعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحرز الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل تقدماً ميدانياً جديداً، شمال مدينة تعز، جنوب غرب البلاد. وتمكنت قوات الجيش، من تحرير مواقع مهمة، في شارع الأربعين، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية، تواصل قوات الجيش في الأثناء، تقدمها وسط فرار عناصر الميليشيات الحوثية.

وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

في غضون ذلك، حسمت القوات المشتركة، أمس، اشتباكات مع ميليشيات الحوثي في قطاع «حيس» وأخمدت مصادر نيرانها التي طالت أحياء سكنية في مركز المديرية الواقعة جنوب الحديدة. وقال مصدر عسكري، إن وحدات من القوات المشتركة المرابطة في مفرق «سقم» جنوب «حيس»، حسمت اشتباكات مع الميليشيات الحوثية التي حاولت اختراق خطوط التماس مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة.

وأكد المصدر تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في صفوف عناصرها على أيدي أبطال القوات المشتركة.

وفي السياق، استهدفت الميليشيات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة الأحياء السكنية المكتظة بالمواطنين والنازحين الواقعة في الأطراف الشمالية والشرقية. وتمكنت القوات المشتركة من إخماد مصادر النيران الحوثية التي طالت الأحياء وخلقت حالة من الذعر في صفوف الأهالي لا سيما النساء والأطفال.

إلى ذلك، دمّرت غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي، منصة إطلاق صواريخ، تابعة لميليشيات الحوثي شمالي محافظة حجة. واستهدفت الغارات الجوية موقعاً للميليشيات في مدينة «حرض» مما أدى إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، وعدد من العربات التابعة لها، كما أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات المتمردة.

وفي محافظة الضالع، لقي قيادي ميداني بارز في ميليشيات الحوثي مصرعه على أيدي قوات الجيش. وقال مصدر عسكري إن «ركن استطلاع جبهات ميليشيات الحوثي لقي مصرعه وعدد من مرافقيه بعملية استباقية غربي الضالع». وأوضح أن قذيفة مدفعية متوسطة أطلقتها قوات الجيش على طقم عسكري على متنه ركن استطلاع جبهات الحوثيين بالضالع المدعو «أبو حسين علي حسين المتوكل» وعدد من مرافقيه. وطبقاً للمصدر فان العملية الاستباقية تكللت بالنجاح، وتمكنت من حصد رؤوس عدد من مسلحي الحوثي وتدمير الطقم العسكري الذي كان على متنه. ويعد القتيل «أبو حسين المتوكل» من أبرز قيادات الميليشيات على حدود الضالع، إضافة لكونه من أبرز العناصر ذات التواصل والارتباط بزعيم الميليشيا المدعو «عبدالملك الحوثي».

وفي سياق متصل، أسفرت عمليات القنص والقصف، التي تشنها ميليشيات الحوثي عن مقتل وإصابة 7 مدنيين في محافظة الضالع خلال 48 ساعة. وقالت مصادر محلية، إن قناصة الميليشيات في منطقة «مريس» بمديرية قعطبة، قتلت امرأة تدعى خلود قاسم محمد (26 عامًا).

في السياق، قصفت الميليشيات الحوثية المتمركزة غربي منطقة «الفاخر»، منطقة «سليم» الآهلة بالسكان، ما أسفر عن إصابة الطفل أحمد يحيى (10 أعوام) ووالدته التي كانت متواجدة برفقته. ويأتي ذلك، إثر مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قناصة ميليشيات الحوثي المتمركزة في مدرسة «حبيل العبدي»، شرقي منطقة «الفاخر».

اليمن: عرقلة صيانة خزان «صافر» ستؤدي إلى كارثة

أكد وزير النفط والمعادن اليمني أوس العود، أن الوضع الذي يمر به خزان النفط العائم «صافر» يزداد سوءاً كل يوم، بسبب عرقلة ميليشيات الحوثي الإرهابية للفريق الفني لأعمال الصيانة بشكل عام.

وحمل في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء اليمنية أمس، ميليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة أعمال الصيانة وتأخير عملية إفراغ الخزان التي تتم تحت إشراف فريق الأمم المتحدة، مؤكداً أن تلك العراقيل التي تفتعلها الميليشيات ستتسبب بنتائج كارثية.

وأشار إلى الأوضاع المتردية المستمرة لخزان صافر العائم في منطقة رأس عيسى وزيادة المخاطر حال غرقها أو انفجارها بسبب التصرفات غير المسؤولة من قبل الميليشيات الحوثية خلال الفترة الأخيرة من خلال تكثيف حضورها ووجودها على ظهر الخزان العائم بأفرادها المسلحين دون أدنى التزام بقوانين الأمن والسلامة.

وقال وزير النفط والمعادن اليمني: «في الوقت الذي يراقب فيه العالم بذعر لحدوث كارثة بيئية واقتصادية في مياه البحر الأحمر والدول المطلة عليها وارتفاع الأصوات العالمية المحذرة من العواقب المأساوية لخزان النفط، نجد التعنت والتصلب الواضح من قوى الانقلاب الحوثية من خلال المماطلة في عملية تفريغ محتوى الباخرة من نفط خام تحت إشراف الأمم المتحدة».

وأوضح أنه مع وتيرة التحذيرات الدولية والأممية التي تدق ناقوس الخطر في حال تُرك هذا الخزان دون تدخل لإزالة خطورته، فإن وزارة النفط والمعادن تحمل الانقلابين الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المسؤولة التي إذا استمرت فإنها ستؤدي لكوارث بيئية مخيفة سيصعب على العالم التعامل معها ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر، وإحالة عشرات الآلاف من الصيادين اليمنيين إلى البطالة، والقضاء على مئات الأنواع من الأسماك والمخزون السمكي.