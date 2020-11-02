العراق: إغلاق 35 مخيماً وإعادة 58 ألف عائلة نازحة

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد، أمس، عودة 58 ألف عائلة نازحة إلى مناطقها في المحافظات المحررة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مجيد قوله إنه «تم إغلاق 35 مخيماً للنازحين في بغداد وكركوك وإقليم كردستان». وكان وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري أكد في سبتمبر الماضي أن معوقات عديدة تمنع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، منها أمنية وخدمية وعشائرية أو خلافات أخرى، مشيراً إلى أن «الوزارة عازمة على وضع خطة بالتعاون مع وزارة التخطيط من أجل عودة النازحين إلى ديارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم».

على صعيد آخر، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق 3 سنوات.

أمنياً، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، أمس، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وقالت الوكالة في بيان صحفي: إن ذلك جاء في عملية خاطفة نفذتها مفارزها بإسناد قوة من استخبارات عمليات ديالى خلال 24 ساعة.

وأضافت أن العملية «نتج عنها إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي و4 من أفراد عائلته». وأكدت الوكالة أنه «تحددت مطلوبيتهما وفق أحكام الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية التي عملا فيها ضمن ما يسمى قاطعي كركوك وديالى ولاية العراق». وأشارت إلى أنه «تم تدوين أقوالهما بالاعتراف بجريمتهما النكراء وستتم إحالتهما للقضاء لينالا جزاءهما العادل».

وكان 5 أشخاص من عائلة واحدة قد قتلوا بانفجار جثة مفخخة في قرية «الخيلانية» بمحافظة ديالى عندما حاول أفراد بالعائلة سحب جثة أحد أبنائها، قتل من قبل تنظيم «داعش» من مكانها وتبين أنها مفخخة من قبل التنظيم في 27 أكتوبر الماضي.

وتواصل القوات العراقية منذ عام 2017 تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات التحالف الدولي بمشاركة الطيران العراقي لشن هجمات لملاحقة فلول «داعش» في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى لبسط الأمن والاستقرار وإعادة النازحين إلى ديارهم.