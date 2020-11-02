استمرار مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت (وكالات)

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أمس، أن التشاور مستمر بشأن تشكيل الحكومة، وهو يتم حصراً بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وقال المكتب، في بيان صحفي: «يؤكد مكتب الإعلام أن التشاور بشأن تشكيل الحكومة يتم حصراً، ووفقاً للدستور، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، ولا سيما النائب جبران باسيل، علماً أن هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا». وأضاف: «تناقلت وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة معلومات حول الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذهب بعض هذه الوسائل إلى حد إدراج تفاصيل حول توزيع الحقائب وأسماء بعض المرشحين للتوزير، وغيرها من المعلومات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة». وكان تم تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 22 أكتوبر الماضي بعد تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة من قبل 65 نائباً من أصل 120 نائباً. وأعرب الحريري عن رغبته بتشكيل حكومة من اختصاصيين في أسرع وقت ممكن. ويأتي تكليف الحريري بعد حوالي سنة من تقديمه استقالة حكومته في 29 أكتوبر 2019 إثر الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 من الشهر نفسه.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت.

يذكر أن لبنان يعاني أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية التي عبروا عنها بالاحتجاجات الشعبية.