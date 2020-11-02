الانتخابات الأميركية.. حواجز هائلة لإحباط الهجمات الإلكترونية

شادي صلاح الدين (لندن)

عززت السلطات الأميركية من إجراءاتها الاحترازية لتأمين الانتخابات الرئاسية، التي توصف بأنها الأكثر سخونة في التاريخ، حيث أقام المسؤولون الفيدراليون وفي الولايات ما يعتقدون أنه حواجز هائلة لإحباط الهجمات الإلكترونية. وذكرت شبكة «بلومبرج» أنه تم حشد خبراء الأمن السيبراني، بما في ذلك أولئك المرخص لهم بنشر القدرات الإلكترونية العسكرية، معاً في إطار جهد حكومي كامل لضمان التأمين الكامل للناخبين وللعملية الانتخابية وضمان شفافية اختيار الناخبين بين ترامب وبايدن دون أن يخرب خصوم الولايات المتحدة العملية الانتخابية.

وهذا يعني أنه سيتم ربط العشرات من اللاعبين الحكوميين والمحليين والفدراليين، الذين يصل عددهم إلى مئات الأشخاص، بمركز قيادة وزارة الأمن الداخلي في ليلة الانتخابات. ويقود هذا الجهد وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الوطني، بجانب ممثلين من وزارة الخارجية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشركات مثل «فيسبوك» و«تويتر»، بالإضافة إلى فرق المراقبة الإلكترونية في الولايات والمقاطعات والقطاع الخاص. كما خصص الكونجرس ما يقرب من مليار دولار للولايات لحماية أنظمة التصويت وشراء السجلات الورقية التي يمكن مراجعتها لكل صوت. وقدمت الشركات غير الهادفة للربح وشركات القطاع الخاص أنظمة الكشف عن البرامج الضارة المدعومة لمراقبة المتسللين الذين يسعون إلى الإطاحة بأنظمة التصويت أو إثارة الفوضى في يوم الانتخابات وما بعده.

ورغم أنه قد لا يُعرف ما إذا كانت الدفاعات الجديدة كافية لمنع القراصنة من تعطيل الانتخابات لأيام أو حتى أسابيع بعد التصويت. لكن المسؤولين الحكوميين وخبراء الأمن السيبراني قالوا إنهم متفائلون بأن الجهود التراكمية للدولة يمكن أن تمنع حدوث اختراق كبير. وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الأمن السيبراني «كراود سترايك» ديمتري ألبيروفيتش: «في عام 2016، عندما سألت المسؤولين الحكوميين عما سيفعلون إذا حاولت روسيا تشويه سمعة الانتخابات، لم يكن لديهم إجابة..الآن، قاموا بوضع بعض السيناريوهات. لقد فكروا في الأمر على الأقل». وأضاف أن المؤشرات المبكرة تظهر أن الحواجز الإلكترونية تعمل كما هو مخطط لها، على الأقل في الولايات القضائية الأكبر التي لديها إمكانية الوصول إلى الأدوات اللازمة لمراقبة شبكاتهم.

وقالت سوزان سبولدينج، مسؤولة الأمن السيبراني السابقة في وزارة الأمن الداخلي في إدارة أوباما، إن حماية أنظمة الإبلاغ عن الأصوات والنتائج ستكون ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات. وأوضحت لـ«بلومبرج»: «وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية قامت بالضبط ما هي مستعدة للقيام به، لكن الدفاع عن الانتخابات يتعلق بأكثر من وكالة واحدة للحكومة الفيدرالية.. ما نحن على وشك اكتشافه هو مدى استعداد بقية البلاد منذ عام 2016».

وتوضح الدفاعات الإلكترونية المحسّنة في العديد من الولايات التغييرات منذ عام 2016. على سبيل المثال، تم اختبار دفاعات ولاية واشنطن في سبتمبر عندما أصيبت العديد من الوكالات ببرامج ضارة. وكان المسؤولون قلقين من أن الهجوم قد يكون له تداعيات على الانتخابات. وقال بن سبير، مدير مركز مشاركة وتحليل معلومات البنية التحتية للانتخابات، وهي منظمة غير ربحية تربط بين الانتخابات المحلية، إن إسقاط أنظمة التصويت حتى في مقاطعة صغيرة في ولاية متأرجحة يمكن أن يقوض شرعية الانتخابات بأكملها.

وأكدت «بلومبرج» في تقريرها أنه سيتم مراقبة المشكلات المحتملة عن كثب من مركز العمليات الوطنية عالي التقنية التابع لوزارة الأمن الداخلي، الواقع في جنوب شرق واشنطن، وفقاً لشخص مطلع على الاستعدادات. كما سيقوم مركز قيادة آخر لوزارة الأمن الداخلي في شمال فيرجينيا بمراقبة القضايا المتعلقة بالإنترنت على وجه التحديد، بما في ذلك تدخل خصوم خارجيين. ويشمل ذلك عدداً موسعاً من الموظفين من العديد من الوكالات الحكومية وكذلك شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

القيادة الإلكترونية الأميركية، التي تتحكم في ترسانة الحكومة من الأسلحة السيبرانية المتطورة، ستراقب الأحداث من مركز قيادة ثالث في منطقة واشنطن. والاستعدادات التي اتخذتها السلطات لتأمين الانتخابات تمثل طفرة غير مسبوقة لمواجهة التدخل الأجنبي المحتمل في الانتخابات وحماية أصوات الناخبين من التلاعب وضمان شفافية العملية الانتخابية.