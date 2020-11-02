البريطانيون والرئاسة الأميركية: 55 % لبايدن و20 % لترامب

لندن (الاتحاد)

أعرب غالبية البريطانيين عن دعمهم للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، وأشاروا إلى أنهم كانوا سيصوتون له بكل تأكيد إذا كانت لهم القدرة على ذلك. وفي استطلاع لمجلة «نيو ستاتيسمان» البريطانية، قال 55 في المائة من المشاركين، إنهم سيصوتون لصالح بايدن، و20 في المائة للمرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، و25 في المائة لا يعرفون لمن سيصوتون. وكشف الاستطلاع عن شعبية كبيرة لبايدن بين البريطانيين، خاصة بين مؤيدي حزب العمال المعارض، حيث سيصوت حوالي 67 في المائة لصالح المرشح الديمقراطي، في مقابل 16 في المائة لترامب و18 في المائة لا يعرفون. وكان الحزب السياسي الوحيد في المملكة المتحدة الذي يفضل ناخبيه ترامب هو حزب «بريكست» اليميني المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث اختار 52 في المائة مرشح الحزب الجمهوري مقابل 21 في المائة لبايدن.