السعودية تدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابول

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان صدر الليلة - تأكيدها رفض المملكة العربية السعودية لهذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأعربت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.