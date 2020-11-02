الجيش الفرنسي يقتل 50 إرهابياً بين مالي وبوركينا فاسو

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الاثنين، أن نحو خمسين إرهابياً من تنظيم القاعدة قتلوا الجمعة خلال عملية نفذها الجيش الفرنسي في مالي وتحديداً في منطقة قريبة من بوركينا فاسو.

وقالت بارلي خلال جولة تشمل النيجر ومالي "في 30 أكتوبر في مالي، نفذت قوة برخان عملية أتاحت قتل أكثر من خمسين إرهابياً إضافة إلى مصادرة أسلحة ومعدات".