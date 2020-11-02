الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابول

الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابول



وام



أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجوم المروع الذي وقع اليوم على جامعة كابول في أفغانستان.

ونقل بيان رسمي لفرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن غوتيريش إعرابه عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

ونوه بأن هذا الهجوم المروع - وهو الثاني خلال عشرة أيام على منشأة مدرسية في كابول - اعتداء أيضاً على حق الإنسان في التعليم.. وجدد دعوته إلى وجوب محاسبة المسؤولين على هذه الأعمال الإرهابية.. وأكد أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب وحكومة أفغانستان في دعم تطلعاتهما الراسخة في السلام.