إسبانيا تسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زاد، الاثنين، بواقع 55019 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة، وتزيد على مثلي عدد الإصابات المسجل يوم الجمعة والذي بلغ 25595 حالة.

وزادت الوفيات بواقع 379 حالة ليصل الإجمالي إلى 36257 في الدولة التي أقرت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في محاولة للحد من الموجة الثانية من الجائحة.

وعدد حالات الوفاة المسجل اليوم هو الأكبر في يوم واحد خلال الموجة الثانية، لكنه ما زال أقل بكثير من نظيره وقت ذروة الموجة الأولى في أواخر مارس والذي بلغ قرابة 900 حالة.

ومن الممكن أن تعزى القفزة في عدد حالات الإصابة اليوم جزئياً إلى تراكم الحالات خلال عطلة استمرت ثلاثة أيام في إسبانيا.

ويلغ العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن في إسبانيا مليوناً و240697 لكن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث صرح بأن العدد الحقيقي أكثر من ثلاثة ملايين على الأرجح، وفقاً للدراسات والتقديرات.