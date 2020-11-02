إسرائيل تفرض غرامات باهظة لمخالفي تدابير «كورونا»

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، أنها ستفرض غرامات باهظة بحق المخالفين للتدابير الجديدة الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19» في البلاد.

وقرر المجلس الوزاري المصغر المعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد فرض غرامة تصل إلى 20 ألف شيكل، على أي شخص ينظم «فعالية أو حفلاً أو مؤتمراً أو ومهرجاناً أوعروضاً ترفيهية أو فعاليات مسرحية بالمخالفة للتدابير».

وستطبق هذه الغرامة على من يقوم بفتح المدارس. وقد أقدمت بعض المدارس الأرثوذكسية على فتح أبوابها في تحدّ لتدابير مكافحة فيروس كورونا.

وبموجب التدابير الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، والتي لا يزال يتعين إقرارها من جانب الكنيست «البرلمان» الإسرائيلي، فإنه سيتم فرض غرامة قدرها 10000 شيكل على من يقوم بتشغيل متجر دون الحصول على إذن.

وقد تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، وذلك بفضل الإغلاق الثاني الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية قبل حوالي شهر ونصف الشهر.