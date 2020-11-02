جونسون يتعهد بمنح البرلمان حق التصويت على تمديد الإغلاق في إنجلترا

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البرلمان بالتصويت على القيود بعد انتهاء الإغلاق الجزئي لفيروس كورونا في إنجلترا في ديسمبر، حيث سعى رئيس الوزراء إلى طمأنة أعضاء حزبه المحافظين الذين يخططون للتمرد على الإجراءات الصارمة الأخيرة.

ويدلي جونسون ببيان أمام مجلس العموم بشأن استراتيجية الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا في وقت لاحق، اليوم الاثنين، وسيحذر من أن عدد الوفيات قد يكون ضعف عدد الموجة الأولى في الربيع الماضي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وطنية عاجلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وستغلق الحانات والصالات الرياضية والمتاجر غير الضرورية لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من يوم الخميس بموجب الخطة التي تخضع لموافقة البرلمان. وسيكتشف جونسون حجم التمرد داخل حزب المحافظين في التصويت الخاص بالإغلاق.

ولكن بعد أن قال الوزير بمجلس الوزراء مايكل جوف، إن الإغلاق يمكن تمديده إذا لم يتم احتواء الفيروس، حذر بعض المحافظين من أنهم قد يمتنعون عن التصويت أو يصوتون ضد الحكومة عند مناقشة الإغلاق في البرلمان يوم الأربعاء.



