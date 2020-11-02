إصابة ئيس وزراء جورجيا بـ«كورونا»

أعلن مكتب رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف في بيان أن جاخاريا بدأ منذ الصباح عزلة ذاتية بالمنزل بعد ثبوت إصابة أحد حراسه بكوفيد - 19.

وقال مكتبه «رئيس الوزراء يشعر بأن حالته الصحية جيدة وسيواصل العلاج في المنزل».

وسجلت جورجيا، التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، 42579 إصابة بـ«كورونا» و342 حالة وفاة حتى اليوم الاثنين.