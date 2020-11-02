ترامب يندد باستطلاعات «الرأي» ويؤكد ثقته بالفوز

ندد دونالد ترامب، الاثنين، عشية الانتخابات الرئاسية، باستطلاعات الرأي «المزورة» التي تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، مبدياً ثقته بتحقيق انتصار.

وقال ترامب أمام أنصاره في فايتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في أول تجمع من خمسة يشارك فيها في اليوم الأخير من الحملة، «غداً، سنفوز بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض».