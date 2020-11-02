إليزابيث والأمير فيليب يسافران إلى وندسور بسبب إغلاق «كورونا»

عادت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب إلى قلعة وندسور لقضاء فترة الإغلاق الوطني الثاني في البلاد، حسبما قال قصر باكنجهام اليوم الاثنين.

سافر الزوجان الملكيان من ضيعة ساندرينجهام إلى بيركشاير قبل ثلاثة أيام من دخول القيود المقرر أن تستمر لمدة شهر حيز التنفيذ.

جاء قرار الأمير فيليب بمرافقة الملكة إلى وندسور والعودة إلى مقرهما الصغير «ام اتش اس بابل» في ويندسور وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية الإغلاق الجديد أول أمس السبت.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام، إن انتقال الأمير فيليب دوق إدنبرة إلى وندسور كان مخططاً له منذ فترة.