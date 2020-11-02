الأمم المتحدة تدين مقتل عامل إنساني في جنوب السودان

دانت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، مقتل عامل إنساني في جنوب السودان وطالبت بوقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني في هذا البلد المعروف بأنه الأخطر بالنسبة إليهم في العالم.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في بيان أن إطلاق النار أودى بحياة أحد موظفي المنظمة وإصابة زميل له بجروح بالغة.

وكان الفريق مكلفاً توزيع مساعدات غذائية مخصصة للنساء والأطفال الجياع جراء الفيضانات واستمرار أعمال العنف في هذه المنطقة. وقد علق البرنامج راهناً.

وأعلن منسق العمل الإنساني في الأمم المتحدة لجنوب السودان الان نوديهو في البيان «أدين بشدة هذا الهجوم ومقتل عامل إنساني جديد».

وأضاف «يجب وقف أعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني» داعياً إلى ضمان أمن العاملين الإنسانيين والأشخاص الذين يأتون لمساعدتهم ومطالباً بإحالة منفذي الهجوم "على القضاء لتتم محاسبتهم".

وعموماً يعد جنوب السودان في السنوات الماضية البلد الأخطر في العالم للعاملين في المجال الإنساني ويتزامن هذا الكمين مع تصاعد الهجمات على أفراد المنظمات الإنسانية وقوافلها في البلاد.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة قتل ثمانية عاملين في المجال الإنساني في جنوب السودان منذ مطلع السنة.



