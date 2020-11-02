الجزائر تفكك خلية إرهابية في العاصمة

أفاد تقرير إخباري بأن جهاز الدرك الوطني بولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائرية، تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتشكل من 10 أشخاص.

وكشف المصدر، اليوم الاثنين، أن هذه العملية جاءت بعد تحقيقات بدأت انطلاقاً من اعترافات إرهابي تم اعتقاله في 23 سبتمبر الماضي.

وأضاف أن أعضاء الخلية ينحدرون من ولايات تيبازة والجزائر العاصمة، والبليدة وورقلة.

وأوضح أن 3 من أعضاء هذه الخلية يتواجدون داخل السجون في قضايا الحق العام، فيما يتواجد 3 آخرين من عناصر الخلية في حالة فرار، و4 جرى اعتقالهم.

يشار إلى أن الدرك الوطني هو جهاز أمني يتبع وزارة الدفاع الجزائرية.