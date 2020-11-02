ترامب يحث الناخبين في الولايات الرئيسية على التصويت مبكراً

قبل أقل من 24 ساعة من بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية، وتوجه الناخبين بأنفسهم إلى لجان الاقتراع، حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الناخبين في بعض الولايات الرئيسية على الإدلاء بأصواتهم في وقت مبكر.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، قال ترامب:" طالما بقيت في منصبي ، سوف تتعافى ولايات نبراسكا وميتشجان ومينيسوتا وأوهايو بشكل أكبر وأفضل من أي وقت مضى! التصويت المبكر سيغلق اليوم في هذه الولايات العظيمة ونحن بحاجة لأن تبادروا بالخروج والتصويت.. معاً، سنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

ويطلق على ميتشيجان ومينيسوتا وأوهايو اسم الولايات المتأرجحة، ويمكن أن تؤثر النتائج بهذه الولايات الرئيسية على نتائج الانتخابات.

ومن المقرر أن تفتح لجان الاقتراع أبوابها للتصويت الذي يتم بشكل شخصي، صباح غد الثلاثاء ، بيد أن ما يزيد قليلا على 94 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد صوتوا بالفعل في وقت مبكر، وفقاً لما ذكره "يو.إس إيليكشن بروجيكت" وهو عبارة عن قاعدة بيانات لتتبع معدلات الإقبال على التصويت أنشأها أستاذ من جامعة فلوريدا متخصص في الانتخابات الأميركية .

ويرجع هذا العدد غير المسبوق من الأصوات المبكرة إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) والحاجة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي في يوم الانتخابات.



