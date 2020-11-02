20 قتيلاً في إعصار قوي ضرب الفلبين



أدى أقوى إعصار يضرب الفلبين هذه السنة إلى تدمير عشرات آلاف المنازل، ومقتل 20 شخصاً على الأقل، كما أعلن مسؤولون الاثنين، فيما تبقى الاتصالات في أسوأ المناطق المنكوبة مقطوعة.

وتُعدّ جزيرة كاتاندوانيس ومقاطعة ألباي على جزيرة لوسون الأكثر تضرراً من العاصفة التي ترافقت مع رياح بلغت سرعتها 225 كلم في الساعة، عندما لامست الساحل الشرقي الأحد.

وتسببت الرياح والأمطار الغزيرة باقتلاع أسقف منازل وخطوط كهربائية وبانهيارات أرضية.

وفقدت العاصفة المتجّهة على مسار غربي، قوتها عندما وصلت إلى مدينة مانيلا، قبل أن تتوجه نحو بحر الصين الجنوبي.

وقال رئيس الصليب الأحمر في الفلبين ريتشارد غوردون في بيان «نشعر بالرعب جراء الأضرار التي تسبب بها هذا الإعصار في مناطق كثيرة، بما في ذلك جزيرة كاتاندوانيس ومقاطعة ألباي».

وأضاف: «في بعض المناطق، حتى 90% من المنازل متضررة بشكل خطير أو مدمّرة»، قائلاً «هذا الإعصار اقتحم حياة السكان ليزيد من المتاعب الجسدية والعاطفية والاقتصادية الناجمة عن وباء (كوفيد - 19).

نزح مئات آلاف الأشخاص من منازلهم قبل وصول الإعصار ومعظمهم لا يزالون في مراكز إيواء، فيما تعمل السلطات على إعادة التيار الكهربائي والاتصالات في المناطق المنكوبة».

وسُجل مصرع 14 شخصاً في مقاطعة ألباي، لكن قائد أجهزة الوقاية من الكوارث في المقاطعة سيدريك دايب أكد أنه لو لم يتمّ إخلاء المنازل لكان آلاف الأشخاص قضوا.

وقال «سجلت أضرار بالغة في البنى التحتية والمساكن».

وأضاف: «العديد من الأشخاص جائعون. كانوا متضررين أساساً من (كوفيد - 19) بسبب خسارة وظائفهم ونقل أماكن سكنهم. حتى أن بعضهم لا يملك مستلزمات المطبخ».



